روحاني: قوة الأمة الإيرانية دفعت الأمريكيين للاعتذار والتراجع عن الحرب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تراجع عن تهديداته لإيران لأن مستشاروه العسكريون نصحوه بعدم خوض حرب مع طهران، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي للرئاسة الإيرانية، الثلاثاء.

وقال روحاني: "عندما يعلن البيت الأبيض أن على الأمة الإيرانية أن تخافنا، وبعد ذلك بساعات قليلة يظهر الرئيس الأمريكي تحت ضغط البنتاغون ويعتذر قائلا إنه لا يسعى لاجتياح إيران، هذا يظهر قوة أمتنا".

وأكد الرئيس الإيراني أن ما وصفها بـ"الأمة الإيرانية" ستقاوم العقوبات والضغوطات الأمريكية التي صعبت حياة الإيرانيين، ولن ترضخ لتحرشات بعض القوى.

وقال روحاني: "قد تسهم الضغوط بتعقيد الأمور بالنسبة لنا، لكن الأمة الإيرانية لن تخضع للمتنمرين"، وتابع: "قوة الأمة الإيرانية دفعت الأعداء للاعتذار والقول إنهم لا يرغبون بحرب مع إيران"، على حد تعبيره.

يذكر أن ترامب كان قد نشر تغريدة الأحد قال فيها إن في حال أرادت إيران الحرب فإن تلك ستكون نهايتها الحتمية، وطالب الإيرانيين بعدم تهديد أمريكا مجددا.