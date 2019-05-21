دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار (درون) تحمل متفجرات.

وأضاف المالكي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن الحوثيين "يواصلون تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات".

وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي قد ذكرت أن الجماعة استهدفت مخزنا للأسلحة في مطار نجران بالسعودية مما أسفر عن نشوب حريق في المكان.

يذكر أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن كان قد أعلن أن الدفاعات الجوية الملكية السعودية تصدت لأهداف جوية، الإثنين، فوق محافظتي جدة والطائف.