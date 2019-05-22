دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، إن دول الخليج في التعامل مع "الجار الإيراني" تنقسم إلى قسمين الأول يضم 3 دول وصفها بـ"الصقور المتشددة" وآخر يضم 3 دول أخرى وصفها بـ"الحمائم مهادنة".

جاء ذلك في تغريدة للأكاديمي الإماراتي، على صفحته بتويتر، حيث قال: "فيما يتعلق بكيف يجب على دول الخليج العربي التعامل مع الجار الايراني الصعب والذي يزداد صعوبة وخطورة تنقسم هذه الدول لمجموعتين: 3 دول، السعودية والامارات والبحرين صقورية متشددة تتصدى للعبث الايراني و3 دول، عمان وقطر والكويت حمائم مهادنة وتهون من خطر ايران على امن واستقرار المنطقة".

وتطرق عبدالخالق عبدالله إلى الأزمة الأمريكية الإيرانية في تغريدات سابقة حيث قال: "في حال اندلاع حرب في المنطقة حددت القوات الامريكية نحو 35 الف هدف عسكري في ايران ستقوم بتدميرها بشكل انتقائي وممنهج من بينها منصات صاروخية وقواعد عسكرية ايرانية تهدد الملاحة في مضيق هرمز قامت ايران ببنائها في جزيرة ابو مرسى الاماراتية التي تحتلها ايران منذ سنة 1971".

وعن القدرات العسكرية لبلاده، قال عبدالله: "الإمارات تملك جيشًا يضم 63000 مقاتل و421 دبابة معارك رئيسية، ومئات المدرعات، وما يزيد على ألف ناقلة جنود، ومئات الأسلحة المدفعية، واكثر من 150 طائرة مقاتلة، و10 طاردات، وعشرات السفن الساحلية الحربية. وبلغ إجمالي انفقها العسكري السنوي 30 مليار دولار، أي ضعف ما تنفقه إيران".