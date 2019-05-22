تيار المستقبل: نرفض أي تصرف يسيء لتركيا "الصديقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار الأمين العام لتيار المستقبل، أحمد الحريري، سفير تركيا لدى لبنان، وأكد أن أي أمر يسيء لأنقرة "غير مقبول"، مشددا على الصداقة التي تجمع بين تياره وتركيا حكومة وشعبا.

والتقى الحريري السفير التركي لدى لبنان، هاكان تشاكل، وأشار إلى أن أي تصرف يسيء لتركيا غير مقبول، لافتا إلى الصداقة التي تجمع تياره بأنقرة.

وأكد تيار المستقبل حرصه على أفضل علاقات بين تركيا ولبنان، مبرزا أهمية تعزيزها وتطويرها، وفقا لما ذكره التيار عبر موقعه الرسمي.

من جانبه، قال تشاكل إن الزيارة تعكس "حرص" تيار المستقبل على العلاقات اللبنانية-التركية، وعبر عن اعتزازه بالصداقة بين بلاده ولبنان والتيار.

وكان قد قام مجموعة من الأشخاص بحرق العلم التركي في لبنان خلال مظاهرة منددة بالمذبحة التركية في أرمينيا.