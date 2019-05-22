إيران تسيّر دورية "أمنية" تضم مدمرة في المياه الدولية للخليج

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت إيران أنها سترسل دورية بحرية "أمنية" تشمل مدمرة وسفينتين لوجستيتين إلى المياه الدولية في الخليج، وفقا لما ذكرته وكالة فارس الإيرانية، الأربعاء.

وستسير طهران الوحدة رقم 62 من قواتها البحرية في المياه الدولية للخليج، خلال الأيام القادمة، بعد أن أكدت أنها أرسلت الوحدة رقم 61 لتشكل دوريا في الخليج منذ عام 2008، وفقا لفارس.

وتأتي هذه الخطوة الإيرانية التي قالت طهران إن الهدف منها "أمني" بالإضافة إلى مكافحة عمليات القرصنة البحرية، بعد أيام من إعلان القيادة المركزية الأمريكية تسيير دول مجلس التعاون الخليجي دوريات في المنطقة نفسها.

ومع تصاعد التوترات في الآونة الأخيرة بين أمريكا وإيران، والتي بدأت أولى خطواتها العسكرية بحشد واشنطن قواتها في الخليج، يزداد التخوف من اندلاع حرب في المنطقة قد تنطلق شرارتها من مياه الخليج.