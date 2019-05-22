دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحبت الإمارات بمشاركة عدد من الدول التي وصفتها بـ"الصديقة والشقيقة" إلى التحقيقات التي تهدف للكشف عن ملابسات العملية "التخريبية" التي استهدفت 4 سفن تجارية في المياه الاقتصادية الإماراتية.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته الأربعاء، إنها ترحب بانضمام هذه الدول للتحقيقات مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تضافر الجهود لدعم الشفافية والحيادية بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت الخارجية في بيانها قائلة: "إن التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة"، مؤكدة أن بانضمام هذه الدول سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق الوقت اللازم.

يذكر أن 4 سفن تجارية تحمل أعلام كل من الإمارات والسعودية والنرويج، تعرضت لعملية "تخريبية" قرب ميناء الفجيرة في 12 مايو/أيار الجاري.