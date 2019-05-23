قطر تحدد شروط اللجوء السياسي والمزايا والحقوق.. فما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر مجلس الوزراء القطري قرارين رقم 12 و13 لسنة 2019، بتحديد الفئات التي يمكنها الحصول على حق اللجوء السياسي في قطر، وتحديد شروط وضوابط المزايا والحقوق التي يحصل عليها اللاجئ السياسي، بحسب ما جاء في عدد هذا الأسبوع من الجريدة الرسمية.

وجاء إعلان مجلس الوزراء بموجب القانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في سبتمبر أيلول الماضي. وحدد مجلس الوزراء القطري الفئات التي يمكن منحها حق اللجوء السياسي كما يلي:

1- المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، أو الذين فروا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف.

2- مراسلو ومندوبو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم.

3- الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء.

4- الكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الإلكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.

5- المسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها، ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.

المزايا والحقوق:

استقدام الأسرة

يجوز للاجئ السياسي استقدام زوجه وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، على ألا يتجاوز عمر أولاد اللاجئ السياسي الذين يتم استقدامهم 18 عاما.

التنقل والسفر

يكون للاجئ السياسي حرية التنقل والسفر، ويسمح له ولأسرته الخروج من قطر والعودة إليها خلال سريان مدة رخص إقامتهم، وعلى اللاجئ السياسي إبلاغ لجنة شؤون اللاجئين السياسيين قبل سفره خارج البلاد، ولا يجوز له أو أي من أفراد أسرته البقاء خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر متصلة.

إعانة مالية

يحق للاجئ السياسي الحصول على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له، ويكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية للاجئ 3 آلاف ريال قطري (824 دولارا أمريكيا)، ولزوجه ولكل ولد من أولاده 800 ريال قطري (220 دولارا).

العمل

يكون للاجئ السياسي الحق في توفير فرصة عمل له، ويسمح له بالعمل باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد، وفي حالة حصول اللاجئ السياسي على فرصة عمل يتم وقف الإعانة المالية الشهرية.

السكن

يكون للاجئ السياسي الحق في توفير مسكن له ولزوجه وأفراد أسرته، بواقع غرفة لكل شخصين أو ثلاثة.

الرعاية الصحية

يحق للاجئ السياسي تلقي الرعاية الصحية، على أن تكون رخصة إقامته وزوجه وأفراد أسرته سارية، وأن تكون بطاقاتهم الصحية سارية، وإلا يعاملوا معاملة الزائرين. ولا تُحصل أي رسوم على الخدمات العلاجية في حالات الطوارئ والحوادث التي تستدعي دخول المريض إلى المستشفى، والخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة، والخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة، وخدمات الأمراض المعدية والتطعيم.

التعليم

يكون للاجئ السياسي الحق في التعليم، على أن تكون رخص إقامة اللاجئ وزوجه وأفراد أسرته سارية، ويُسمح لهم بالقبول في مؤسسات التعليم الحكومية داخل قطر متى توافرت الشروط المقررة للقبول والتسجيل بها. ويُشترط الإلمام باللغة العربية إلماما كافيا بالنسبة للقبول في المدارس الحكومية. ويُعفى اللاجئ السياسي وزوجه وأفراد أسرته من الرسوم الخاصة بثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات في المدارس الحكومية، وذلك حتى حصوله على فرصة عمل.

وثيقة سفر

يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على وثيقة سفر، وتكون مدة صلاحية وثيقة السفر سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على ألا تزيد على مدة صلاحية بطاقة الإقامة. ولا يجوز للاجئ السياسي أن يغادر قطر بغير وثيقة السفر الممنوحة له.