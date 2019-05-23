دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الخميس، أن الاستعدادات تجري لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، فيما اتهمت موسكو واشنطن باستفزاز إيران للدخول في مواجهة مباشرة.

ولم يذكر بوغدانوف تواريخ محددة للزيارة المترقبة لكنه أكد أن الاستعدادات للزيارة جارية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (سبوتنيك). وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، أن بوتين تلقى دعوة لزيارة المملكة وقبلها.

من جانبها، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة باستفزاز إيران لدفعها إلى مواجهة مباشرة. وقالت: "يبدو أن العقوبات والضغط العسكري والخطاب العدواني من قبل واشنطن تستفز طهران عن قصد لاتخاذ إجراءات انتقامية صارمة، كما أنها سبب آخر للمواجهة المباشرة"، محذرة من أنه "نهج خطير جدا".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تضخم الموقف" من خلال إرسال حاملات الطائرات والقاذفات إلى منطقة الخليج، وترفق ذلك بـ"تصريحات عدوانية واتهامات لا أساس لها". وتابعت بالقول إن "موسكو تنصح واشنطن بالتفكير في العواقب المحتملة لسلوكها العدواني تجاه إيران على أمن المنطقة والعالم".

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، تعليقا على إمكانية إنشاء "ناتو عربي" ضد إيران، إنه "فيما يتعلق بإنشاء التحالفات المختلفة، تحالفات ظرفية أو أحلاف، فنحن نرى أنه من الأهمية بمكان، وفقا للوضع الحالي، عدم إنشاء خطوط تقسيم إضافية جديدة في المنطقة".

وأضاف: "على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن منطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وخصوصا إذ كانت هذه التوجهات تستخدم الخلافات الطائفية، فإن هذا المسار خطير. نحن بحاجة للبحث عما يوحدنا في هذه المنطقة"، بحسب ما نقلته "سبوتنيك".