ما الذي كشفه مدير مكتب ولي عهد السعودية عن الأمير وفلسفته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تحدث بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن عدد من جوانب شخصية الأمير وطريقه عمله وفلسفته، كاشفا عددا من الأمور التي قد "تتوارى عن أذهان البعض".

جاء ذلك في مقابلة أجراها العساكر على قناة روتانا خليجية، حيث قال: "الأمير منذ العام 2015-2016 كان عنده هاجس كبير وكان عنده مسؤوليات متعددة وحرص في هذه الفترة على أن جل وقته يكون للعمل ما كان يأخذ حتى إجازات آخر الأسبوع كان يركز على العمل الطويل الي فعلا يكون ذا إنتاجية عالية ويكون من خلاله بناء لقدرات شبابية سعودية تكون في محمل المسؤولية.."

وأضاف: "هناك أيضا من يستعين فيهم من بيوت الخبرة الخارجية، كما ذكرتم هذا هو المكتب الطبيعي اليومي يداوم بدون شماغ، عنده روح بسيطة مرحة، صدقني مرح، أي نعم هو صارم وشديد لكن في عمله وإنجاز الأعمال، فيما يتطلب من مهام ترتبط في إنجازه، لكنه مرح ما تقدر تقول فعلا هل هذا رئيسك فعلا أم صديقك هو كلاهما صراحة.."

وردا على طلب لتلخيص الأمير محمد بن سلمان في جملة، قال العساكر: "الجملة قد تكون طويلة لكن أرجع وأؤكد كما قلت من قبل أنه هو يؤمن في الفريق القوي ويؤمن بالحكومة القوية ويؤمن بخطة العمل الواضحة ويؤمن بالهدف الواضح، هذا المفهوم الأسمى لنا.. هذا الذي يعمل يعمل لمستقبل مشرق لهذه الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان الله يحفظه".