دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الخميس، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت طائرة دون طيار (درون) محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار نجران الإقليمي.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه "في تمام الساعة 01:46 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي، الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً، دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية".

وأضاف المالكي أن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة، دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر".

وحذر المالكي جماعة الحوثي من "مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين"، قائلا إن "استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".