إيران: لن نستسلم حتى لو تعرضنا للقصف.. وأصابعنا على الزناد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، أن الإيرانيين لن يستسلموا حتى لو تعرضت الأراضي الإيرانية للقصف، داعيا إلى مواصلة المقاومة والصمود والوحدة، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال روحاني إن "الشعب الإيراني سيهزم أمريكا والكيان الصهيوني والرجعية في المنطقة عبر الوحدة والمقاومة". وأضاف أن الاعداء يمارسون الضغوط ليجعلونا نندم على استقلالنا لكن الشعب سيثبت مرة أخرى أن مؤامرات الأعداء لن تفلح وسيجعلهم يندمون مرة أخرى".

وتابع روحاني بالقول إن "نحن اليوم بحاجة إلى المقاومة، يجب أن يفهم الأعداء أنه لا سبيل لليأس في قلوبنا، وإذا قصفت أرضنا وقدمنا الشهداء فلن نتخلى عن استقلال وعزة البلاد... الشعب لم يستسلم رغم الضغوط الشديدة بل كان صوت الشعب هو صوت المقاومة والصمود... ولن يصدر عن الشعب صوت الاستسلام وسننتصر على العدو عبر التضحية والوحدة"، حسب ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم".

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري إنه "على الأعداء أن يدركوا أن القوات المسلحة الشجاعة والقوية تقف في طليعة المواجهة المقدسة والتاريخية، ولن تغفل للحظة عن مكر العدو، خاصة إدارة أمريكا البغيضة ورئيسها الواهم والمتهور".

وأضاف باقري: "أصابعنا على الزناد ومستعدون بكل حزم لتدمير كل معتد وطامع، والظروف الجديدة لمواجهة النظام الأمريكي المستبد، تدعو جميع الإيرانيين إلى الجهاد واليقظة والتحلي بالمزيد من القوة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتابع باقري بالقول إنه "في ظل هذا الوضع الحساس، بات العدو يشعر باليأس والعجز والهزيمة من إرادة الشعب الإيراني الثوري، ولا يفوت أي لحظة لإضعاف الشعب من خلال استخدام ماكينته الإعلامية لتضخيم خطر حرب وهمية".