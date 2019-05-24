نتنياهو: أشكر صديقي السيسي على ارسال مروحيتين لإخماد الحرائق

نتنياهو: الإيرانيون سيكونون أول من يفرح بتغيير النظام بطهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو شكره للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي الذي وصفه بـ"الصديق" بعد إرساله مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد النيران التي شبت في عدد من المناطق.

جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل".

وتابع نتنياهو في التغريدة ذاتها: "طائرات من إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا تشارك أيضا في عمليات الإطفاء.. كما طلبت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى تلك الجهود".

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن "سلطة الإطفاء والشرطة تستمر في البقاء على أهبة الاستعداد تحسبا لشبوب حرائق اخرى بسبب موجة الحر المتوقعة اليوم. وأعربت اربع دول هي إيطاليا وكرواتيا واليونان وقبرص عن استعدادها لارسال طائرات إطفاء الى إسرائيل.."

ونقل تقرير الهيئة الإسرائيلية أن " طواقم إطفاء الليلة الماضية تمكنت من احتواء الحريقين في حرش بين شيمن قرب موديعين وكيبوتس هارئيل قرب بيت شيمش. واحترقت من جرائهما عشرات المنازل او لحقت بها اضرار ولكن لم تقع إصابات بالأرواح".