وزير خارجية الكويت: مستعدون لبذل أي جهود لتجنب الصدام في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن بلاده مستعدة لبذل أي جهود تهدف إلى التهدئة وتجنب الصدام، وذلك وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الجار الله إن "الكويت لديها ثقة في أن تسود الحكمة والعقل وأن يكون الهدوء سيد الموقف في المنطقة وألا يكون هناك صدام فيها"، وفقا لما نقبته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأضاف أن "تلك الثقة مستمدة من التصريحات إذ أبدى الجانبان الأمريكي والإيراني عدم رغبتهما في الحرب وبالتالي نحن ضمن هذه الدائرة نعتقد أن هناك ما يدعو للأمل والتفاؤل في أن تكون هناك سيطرة بما لا يشكل خطورة أو تهديد لأمن المنطقة".

وأكد الجار الله أن "الكويت مستعدة دائما وحاضرة لبذل أي جهود تهدف إلى التهدئة والاستقرار وتجنب الصدام"، معربا عن تطلعه في أن تعالج القمم التي دعا لها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الاوضاع وأن يصدر عنها ما يساهم في تهدئة الوضع.

وردا على سؤال عما إذا كانت الكويت تقوم بجهود لتهدئة الوضع في المنطقة، قال الجار الله إن وضع المنطقة حساس وبالغ الخطورة وهناك تطورات متسارعة تنبئ بتداعيات نتمنى ألا تكون خطيرة"، مشيرا إلى ضرورة الحيطة والحذر من تسارع وتيرة الأحداث في المنطقة.

وأضاف وزير خارجية الكويت: "على ما يبدو أن المفاوضات بين الطرفين قد بدأت فهناك تحرك واتصالات"، مستشهدا بزيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران. وأكد ترحيب الكويت بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد في منطقة الخليج.