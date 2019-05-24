واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن السيناتور الديمقراطي البارز روبرت مينديز عضو لجنة العلاقات الخارجية، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب يتجاوز الكونغرس من أجل بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات.

وقال مينديز إن إدارة ترامب "أبلغت الكونغرس رسميا بأنها سوف تحتج بحكم من قانون مراقبة تصدير الأسلحة لإلغاء مراجعة الكونجرس المطلوبة قانونًا لمبيعات الذخائر الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها".

وأضاف مينديز أن "هذا الإخطار لم يتضمن تفسيرا للأساس القانوني أو العملي لإدارة ترامب للقيام بذلك". وتابع بالقول: "أشعر بخيبة أمل، لكنني لست متفاجئًا، من أن إدارة ترامب فشلت مرة أخرى في إعطاء الأولوية لمصالحنا المتعلقة بالأمن القومي على المدى الطويل أو الدفاع عن حقوق الإنسان، وبدلاً من ذلك تمنح الامتيازات للدول الاستبدادية مثل السعودية".

وأكد مينديز أنه عمل على "منع إدارة ترامب من بيع عشرات الآلاف من القنابل الموجهة بدقة إلى السعودية والإمارات حتى تتمكنا من إثبات أن المساعدات الأمريكية ومبيعات الأسلحة كانت تحسّن احترامهما لحقوق الإنسان في اليمن وتتماشى مع قيم ومصالح الأمن القومي الأمريكي".

وكانت CNN كشفت في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب تخطط للإعلان عن قرار باستخدام قاعدة موجودة مسبقًا من شأنها أن تسمح لها بتسريع مبيعات الأسلحة إلى الحلفاء في الشرق الأوسط كجزء من جهودها لمواجهة ما يقال إنه "تهديد إيراني متزايد".

وتسمح المادة 36 من قانون الأسلحة للبيت الأبيض بالتخلي عن فترة الإخطار التقليدية للكونغرس والتي تبلغ مدتها 30 يومًا بشأن مبيعات الأسلحة إذا أعلن الرئيس عن حالة طارئة، مما يحول دون تمكن الكونغرس من تعليق أي صفقات أسلحة.