دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع من مناظرة أجراها المحلل السياسي السوري، عبدالجليل السعيد، مع العضو بجماعة الحوثي، محمد البخيتي حول المملكة العربية السعودية وحرب اليمن، مشعلة بذلك ردودا واسعة على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

المناظرة جرت بين السعيد والبخيتي مع الإعلامي السوري، فيصل القاسم، على قناة الجزيرة، الثلاثاء، حيث قال البخيتي: "نلاحظ أن القمة العربية التي عقدت في السعودية في عام 2018، أين عقدت؟ في الظهران شمال الرياض خوفا من صواريخنا، والآن بعد أن باتت صواريخنا تصل إلى كل نقطة في السعودية.." ليقاطعه السعيد قائلا: "يعني تعترف أنك تقصف مكة؟ هذا اعتراف على الهواء يا دكتور فيصل أن هذا الإرهابي يعترف أنه يقصف مكة.."

بدوره قال السعيد"العرب يحبون السعودية ويحترمونها ويقدسونها ولا يوجد من يكره السعودية إلا عديم الشرف، حب السعودية شرف لا يتقنه عديم الشرف.. سينتصر الحق، والحق مع السعودية والتحالف العربي وتحية لرجال الحد الجنوبي، وسؤالي لهذا الحوثي: تحمون السفارة الأمريكية في صنعاء؟.."

ونقدم لكم فيما يلي عددا من الردود التي تداولها نشطاء على هذه المناظرة: