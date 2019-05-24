دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر فريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية، مقطع فيديو عدد فيه قائمة من الأسلحة والمعدات التي أعلنت إيران تصنيعها محليا وروجت لها بصورة كبيرة في المنطقة والعالم.

وقال الفريق في تعليق على مقطع الفيديو: "طائرة مقاتلة جديدة؟ مروحيات عسكرية مُصنّعة محليًا؟ تعرفوا على المزيد من محاولات إيران لتضليل العالم من خلال إخفاء المعدات العسكرية الواردة من دول أخرى طهران.."

ويبدأ مقطع الفيديو بعرض المقاتلة الجديدة الشبح والتي أطلق عليها اسم "قاهر 313" عام 2013 إلا أن هذه الطائرة "لعبة لم تحلق أبدا" وفقا للفريق، في حين تبين أن المقاتلة التي دشنها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنها المقاتلة الأمريكية F-5.

ونشر فريق التواصل مقطع فيديو سابق عن منظومة دفاعية إيرانية، حيث قال في تعليق على الفيديو: "أعلن النظام الإيراني أنه تمكن من "صناعة منظومة دفاعية محلية الصنع" لاستهداف الصواريخ والطائرات المسيرة. وبنظرة فاحصة يتضح أن تلك ليست إلا منظومة ’سكاري غارد Sky Guard‘ التي تنتجها شركة ’اورليكون Oerlikon‘ النمساوية، وأن تلك التقنية تعود الى حقبة الستينيات!"

وكان رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري قال إن "على الأعداء أن يدركوا أن القوات المسلحة الشجاعة والقوية تقف في طليعة المواجهة المقدسة والتاريخية، ولن تغفل للحظة عن مكر العدو، خاصة إدارة أمريكا البغيضة ورئيسها الواهم والمتهور".

وأضاف باقري: "أصابعنا على الزناد ومستعدون بكل حزم لتدمير كل معتد وطامع، والظروف الجديدة لمواجهة النظام الأمريكي المستبد، تدعو جميع الإيرانيين إلى الجهاد واليقظة والتحلي بالمزيد من القوة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).