ما هي التعزيزات العسكرية التي وافق ترامب على إرسالها لردع إيران؟

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واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مصادر أمريكية مسؤولة، في تصريحات لـCNN، عن التعزيزات العسكرية التي وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرسالها للشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وقال المصادر المسؤولة المطلعة على خطة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها إلى منطقة الخليج لردع إيران تشمل بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد.

وأضافت المصادر أن "الولايات المتحدة سترسل 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط كجزء من جهودها لردع التهديدات الإيرانية"، مضيفة أن "العديد من القوات الجديدة هم مهندسون وفنيون لدعم بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات الاستطلاع التي سيتم نشرها".

وأوضحت المصادر أن وزارة الدفاع الأمريكية تريد توفير المزيد من الردع ضد إيران، إذ يعتقد مسؤول الوزارة أن التهديد الإيراني ما زال مرتفعا.

وذكرت المصادر في وقت سابق أن ترامب وافق على خطة القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان لإرسال تعزيزات عسكرية. وأكد ترامب بعدها أن الولايات المتحدة سوف ترسل 1500 عنصرا من الجيش كـ"إجراء وقائي".