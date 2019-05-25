دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت "إسرائيل بالعربية" الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو قالت إنه يظهر إحدى المروحيتين المشاركتين في عمليات إخماد الحريق التي شبت في مناطق متفرقة بإسرائيل.

وقالت إسرائيل بالعربية في تغريدة تعليقا على مقطع الفيديو: "بالفيديو.. مروحية مصرية تساعد في إخماد حرائق اندلعت في جنوب إسرائيل.. أرسلت اليوم مصر وفي موقف إنساني مروحيتين للمساعدة في إطفاء حرائق شبت في إسرائيل بسبب موجة الحر الشديدة.. وقال رئيس الوزراء نتنياهو: ’أشكر صديقي السيسي‘.. شكرا للمساعدة المصرية".

وأعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية نشر مقطع الفيديو ذاته، قائلا في تغريدة: "الصديق وقت الضيق. مصر تقوم بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من إسرائيل منذ يوم أمس شكرا.."

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد نشر مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو وكلمة الشكر التي وجهها للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قائلا: "بالفيديو: رئيس الوزراء نتنياهو يشكر الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من البلاد منذ البارحة".