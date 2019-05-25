دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الخليج والتي "تستهدف" إيران مرتبطة بـ"صفقة القرن"، ونوه بموقف من وصفهم بالعلماء البحرينيين و"الشعب البحريني" والقوى السياسية، الرافض لان تستضيف بلادهم الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية.

وقال نصرالله، السبت، فيما يُعرف بـ"عيد المقاومة والتحرير" إن "ما يجري في منطقة الخليج وما يستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران مرتبط بقوة بصفقة القرن".

وأضاف الأمين العام لحزب الله: "ننوه ونشيد بموقف علماء البحرين وشعب البحرين والقوى السياسية في البحرين التي عبرت عن رفضها لأن يكون البحرين هو الأرض التي تحتضن الخطوة من صفقة القرن".

وأشاد نصرالله بالموقف الفلسطيني من ورشة "السلام من أجل الازدهار" الرافض للجزء الأول من صفقة القرن، والذي يدعو لمقاطعتها، على حد تعبيره.

وتطرق الأمين العام لحزب الله إلى قضية "توطين الفلسطينيين" في لبنان وقال إن اللبنانيين والفلسطينيين يرفضون هذه الخطوة ويؤمنون بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.

وعن قضية عودة النازحين السوريين، قال نصر الله إن أمريكا وحلفائها يريدون تأخير عودة النازحين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية السورية، نافيا تعرض النازحين للقتل أثناء عودته إلى أوطانهم.