دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يزور مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، الأحد، كل من الكويت وعُمان وقطر، بعد أيام من زيارة وزير الخارجية القطري لطهران، للتباحث بشأن آخر التطورات المتسارعة في المنطقة.

وسيجري عراقجي جولة خليجية تشمل الدوحة ومسقط والكويت، لبحث آخر المستجدات على الساحة الخليجية في ظل التوترات بين طهران وأمريكا، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد أن زار وزيرا خارجية قطر وعُمان إيران وأجريا محادثات في طهران حول ما يجري في منطقة الخليج.

وتتزامن جولة عراقجي مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إلى العاصمة العراقية، بغداد، للاجتماع بمسؤولين عراقيين حول آخر المستجدات الإقليمية، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية العراقية السبت.