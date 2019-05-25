بيان من الخارجية السعودية حول اختفاء مواطن أثناء رحلة طيران في الفلبين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، السبت، بشأن اختفاء أحد المواطنين السعوديين أثناء رحلة طيران تدريبية في الفلبين، مؤكدة أنها تعمل مع السفارة في مانيلا لمعرفة ملابسات اختفائه.

وقالت الخارجية في بيانها إنها تلقت اتصالا من شقيق عبدالله خالد الشريف، في 19 مايو/أيار الجاري أبلغ فيه الخارجية باختفاء أخيه لسبب مجهول.

وأكدت الوزارة أنها تعمل منذ ذلك الحين مع السفارة السعودية في الفلبين لمعرفة أسباب وتداعيات اختفاء الشريف، كاشفة عن أن السلطات الفلبينية كانت قد أكدت اختفاء طائرة وعدم معرفة مصير طاقمها المكون من طيارين.

وأشارت الخارجية إلى أنها لم تنشر بيانا في ذلك الحين بناء على رغبة الأسرة، لكنها قامت بذلك في الوقت الحالي للرد على الاستفسارات المتعلقة بالقضية على مواقع التواصل الاجتماعي.