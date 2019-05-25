في أول زيارة له منذ عزل البشير.. البرهان يحل ضيفا على السيسي في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، بقصر الاتحادية وفقا لما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وتوافق الطرفان في الاجتماع الذي جمعهما، على دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته، وفقا لما ذكرته صحيفة بوابة الأهرام المصرية.

وتأتي زيارة البرهان إلى مصر، بعد يومين من زيارة نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان (حميدتي) والتي التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن المجلس العسكري السوداني يتولى حاليا تسيير شؤون الحكم في البلاد، ويتفاوض مع قوى المجتمع المدني لتشكيل هيئة مشتركة تقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية