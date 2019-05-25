ظريف يصف موافقة ترامب إرسال قوات للمنطقة بـ"الخطيرة"

كيف رد ظريف على سؤال حول من يقف وراء الهجوم الأخير بالسعودية؟

ظريف لـCNN: إيران لن تتفاوض مع أمريكا حتى تظهر "احترام" طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موافقته على إرسال قوات إضافية إلى المنطقة بأنها "إدعاءات خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهتها".

وتابع ظريف: "الأمريكيون صرحوا بمثل هذه المزاعم لتبریر سیاساتهم العدائیة وفي إطار اثارة التوتر في الخليج الفارسي.." وفقا لما صرح به في طريقه إلى العاصمة الإيرانية، طهران، بعد زيارة إلى إسلام أباد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وكشف مصدر أمريكي مسؤول، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان لنشر موارد عسكرية إضافية في الشرق الأوسط لردع التهديدات الإيرانية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـCNN، إن التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها إلى منطقة الخليج تشمل بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد.