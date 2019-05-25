لماذا لم يجر وسيم يوسف مقابلة مع المديفر في السعودية بعد الترويج لها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتذر وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في الإمارات لمتابعيه عن مقابلة مع الإعلامي، عبدالله المديفر والتي كان مخطط لإجرائها في المملكة العربية السعودية.

الترويج للمقابلة امتد لأيام نشر فيها وسيم يوسف عدة تغريدات روج فيها لهذه المقابلة على الصفحات الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، ووصل وسيم يوسف بالفعل إلى العاصمة السعودية، الرياض، لإجراء المقابلة، التي كان مخططا لها أن تبث على الهواء مباشرة منتصف ليل الجمعة.

وأوضح وسيم يوسف سبب عدم ظهوره بالبرنامج ناشرا صورا من مطار العاصمة السعودية في تغريدة قائلا: "لظرف طارئ جداً.. أتوجه الآن من الرياض إلى أبوظبي.. وأعتذر من المحبين عن حلقة وسيم يوسف في ليوان المديفر .. استودعكم الله.." دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

على الصعيد الآخر لم يعلق الإعلامي المديفر أو قناة روتانا خليجية عن الأسباب وإن كانت المقابلة قد ألغيت أم أجلت.

وكان وسيم يوسف قد اثار جدلا بعد تصريحات كان آخرها "صحة صيام تارك الصلاة" مؤكدا على أن جمهور أهل العلم يقولون بصحة صيام تارك الصلاة، معبرا في تغريدة بعد الردود العديدة التي وردته: "أنا مصدوم جداً من بعض الناس هداهم الله في أنهم يكفرون تارك الصلاة تكاسلاً ويرون صيامه باطل! ويرون أن الغناء من مفطرات الصيام !!مصدوم جداً في تفكير البعض بتكفيرهم لتارك الصلاة تكاسلاً وقبولهم لفتوى أن الغناء يفطر الصائم !!يا رب رحمتك.. يا إله النور نوّر عقولنا".

وفي وقت أسبق، أثار يوسف ضجة أخرى بعد ما "تشكيك" ببعض الأحاديث الواردة في صحيح البخاري، قائلا: "أتكلم بإعادة النظر في بعض الأحاديث التي وردت في البخاري لأنها تسيء ومن باب سعة الإسلام.." الأمر الذي أثار ردودا عديدة كان من أبرزها رد الداعية الإسلامي، عائض القرني الذي قال: "الإمام البُخاري درس علم الحديث 50 عاماً وسافر وارتحل وسهر وجاهد وجالد وصبر وواصل حتى انه يشك في الحرف الواحد فيتوقف فيه، ثم يأتي أناس بلا علم ولا تقوى ولا زهد فيتهمون البخاري بالكذب، ’كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلّا كذبا‘".