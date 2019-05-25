في ظل التوتر مع أمريكا.. ظريف في بغداد للاجتماع بمسؤولين عراقيين

كيف رد ظريف على سؤال حول من يقف وراء الهجوم الأخير بالسعودية؟

ظريف لـCNN: إيران لن تتفاوض مع أمريكا حتى تظهر "احترام" طهران

بغداد، العراق (CNN) – وصل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إلى العاصمة العراقية، بغداد، السبت، بعد زيارة أجراها إلى باكستان، في ظل تصاعد التوترات بين بلاده وأمريكا مؤخرا.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية وصول ظريف إلى بغداد لإجراء مباحثات مع مسؤولين عراقيين، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة في ظل التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن، والتي علق عليها وزير الخارجية الإيراني في حوار مع CNN، الثلاثاء، قائلا إن بلاده لن تتفاوض مع إدارة ترامب حتى تظهر الأخيرة "احتراما" لإيران.

وكان قد قال ظريف في وقت سابق السبت، إن أمريكا تمارس "لعبة خطيرة جدا" بإرسالها جنودا إضافيين إلى الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

