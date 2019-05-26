بعد زيارته إلى مصر.. رئيس المجلس العسكري في السودان يصل إلى الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد يوم من زيارة مصر، وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، الأحد، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكان باستقبال البرهان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الإماراتية البارزة.

وتعد الإمارات الوجهة الثانية للبرهان منذ توليه مهامه على رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير واستقالة عوض بن عوف من رئاسة المجلس العسكري تحت ضغط الشارع السوداني.

وكان قد زار رئيس المجلس العسكري السوداني، مصر، السبت، وأجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شددا خلالها على دعم القرار الحر للشعب السوداني، وأهمية مكافحة الإرهاب.

ويواجه المجلس العسكري في السودان تحديات بالغة الصعوبة خلال مفاوضاته مع القوى المدنية في السودان وعلى رأسها الحرية والتغيير، من أجل رسم ملامح الفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد.