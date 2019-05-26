التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة استهدفت مطارا مدنيا في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات كانت تستهدف مطار الملك عبدالله المدني في مدينة جازان.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الدفاعات الجوية الملكية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات كانت تستهدف مطار الملك عبدالله.

وأكد المالكي أن آلاف المواطنين والمقيمين يستخدمون هذا المطار يوميا، مشيرا إلى أن استهدافه يشكل عدم مراعاة للقانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن من وصفها بـ"الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية" لم تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استهداف المنشآت المدنية في المملكة، مشددا على حق السعودية في الدفاع عن نفسها.