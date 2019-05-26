إيران تنفي تصريحات مسؤول كويتي عن المفاوضات مع أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عدم وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية، الأحد.

ونفى موسوي تصريحات المسؤول كويتي عن وجود مفاوضات بين طهران وواشنطن، مؤكدا عدم إجراء محادثات مباشرة أو غير مباشرة بين الطرفين.

وكان قد صرح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الخميس، بأن المفاوضات بين إيران وأمريكا قد بدأت، مشيرا إلى زيارة وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي إلى طهران الأسبوع الماضي.

وتشهد منطقة الخليج توترات متصاعدة بين طهران وواشنطن، إذ بدأت الأخيرة بحشد قواتها العسكرية في المنطقة، وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تخطط لإرسال عدد إضافي من الجنود إلى الخليج لردع إيران.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الخطة الأمريكية بـ"الخطيرة جدا"، قبل أن يؤكد، الأحد، أن بلاده عرضت على دول الخليج معاهدة عدم اعتداء، وذلك أثناء زيارته للعاصمة العراقية، بغداد.