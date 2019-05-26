توقيف سعودي يحمل 10 كغ من الكبتاغون أثناء مغادرته لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقفت السلطات اللبنانية سعوديا كان يحمل 10 كغ من حبوب الكبتاغون، الأحد، في مطار رفيق الحريري، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وذكرت الوكالة أن السلطات اللبنانية أوقفت المواطن السعودي وقالت إن اسمه "ح. الرويلي" لدى مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي.

وقالت الوكالة اللبنانية إن المواطن السعودي كان يحمل 10 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة من لبنان إلى وجهته التي لم تكشفها.

وتم توقيف الرويلي من قبل أمن المطار بالتنسيق مع أجهزة المخابرات اللبنانية، ظهر الأحد، وفقا للوكالة.