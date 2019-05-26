وزير خارجية العراق: نقف مع إيران ضد إجراءات أمريكا الأحادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال محمد الحكيم، وزير الخارجية العراقي، إن بلاده تقف مع إيران ضد ما وصفها بـ"الإجراءات الأحادية" للولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران.

جاء ذلك خلال استقبال الحكيم لنظيره الإيراني، جواد ظريف، في العاصمة العراقية، بغداد، حيث قال في مؤتمر صحفي: "نحن نقولها بوضوح وبصدق، نحن ضد الإجراءات الأمريكية الأحادية، نقف مع جارتنا إيران في وضعها وسنؤدي دور الوسيط المناسب إن عرض على العراق ذلك".

ونقلت وزارة الخارجية العراقية على صفحتها الرسمية أن الحكيم "أعرب عن رغبته في العمل على دعم وتعزيز العلاقات بين بغداد وطهران بما يعكس خُصُوصيَّـتها، واستراتيجيتها، مُؤكّداً حرصه على تعزيز التعاون الثنائيِّ في مُختلِف المجالات بالمرحلة المقبلة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين في ضوء نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من مذكرات تفاهم مع الحكومة العراقية".

وذكرت الخارجية العراقية أن "الجانبان تبادلا الرؤى، والأفكار حول القضايا الإقليميَّة والدوليَّة محلّ الاهتمام المُشترَك، كما تباحثا في تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، والتحدِّيات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام، والاستقرار من خلال تضافر جميع الجُهُود".