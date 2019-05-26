سفير بريطانيا في السودان يتقدم ويصلي جماعة بعد مأدبة إفطار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت السفارة البريطانية في العاصمة السودانية، الخرطوم، السبت، صورا من مأدبة الإفطار الرمضاني التي أقامها السفير، عرفان صديق، أمام منزله ودعا المارة إليها.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات التي نشرتها السفارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقالت فيها: "لطالما تميز السودان بافطارات الشارع والتي تضيف على رمضان اجواء سودانية خالصة".

وتابعت في تغريدة منفصلة ناشرة صورة للسفير البريطاني يتقد المصلين: "بعد الافطار تقدم السفير عرفان وصلّى الحضور صلاة المغرب في جماعة.. تيمنا بهذا التقليد السوداني المميز، استمتع السفير البريطاني عرفان صديق في امسية ممتعه بدعوة المارة الى مأدبة افطار اقامها امام منزله لتناول الطعام معه وتبادل أطراف الحديث".

ويشار على أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي يشهد فيه السودان قفزة نوعية في مسيرة البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق، عمر البشير عن منصبه الذي ظل فيه نحو 30 عاما، استحوذ فيها على السلطة بعد انقلاب عسكري مدعوم من قبل إسلاميين في 1989، ليحل على الفور الحكومة المنتخبة.