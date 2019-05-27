الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مضادات أرضية سورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، استهداف منصة للمضادات الأرضية السورية، بعد أن أطلقت صواريخها نحو طائرة إسرائيلية خلال عملية اعتيادية.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في وقت سابق اليوم تم رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية إسرائيلية كانت في تحليق اعتيادي شمال البلاد حيث سقطت قذيفة المضادات السورية داخل سوريا".

وأضاف أدرعي قائلا: "الطائرة استكملت مهمتها حسب التخطيط، وردا على ذلك أغار جيش الدفاع قبل قليل على المنصة التي أطلقت منها النيران".

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن صاروخا إسرائيليا استهدف منطقة في القنيطرة ما أفسر عن جرحى وإصابة آلية عسكرية.