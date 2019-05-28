إيران ردا على ترامب: لا نكترث بتصريحاته المتناقضة بل بتغيير السلوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي رأى فيها أن "إيران يمكنها أن تصبح دولة عظيمة في ظل النظام الحالي"، مؤكدة أن طهران لا تكترث بالتصريحات.

وكان ترامب قال، في مؤتمر صحفي الإثنين خلال زيارته لليابان، إن "إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي"، وذلك رغم تصريحاته المتكررة ضد النظام الإيراني.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إلى "تناقض" تصريحات الرئيس الأمريكي المتناقضة بشأن إيران، قائلا: "نحن لا نكترث بالتصريحات، ما هو مهم لنا تغيير التوجه والسوك"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وحول مقترح وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خلال زيارته إلى بغداد بشأن توقيع معاهدة "عدم اعتداء" مع دول الخليج، قال موسوي إن "دول الخليج هي من أهم دول الجوار لنا، هذه الفكرة ليست جديدة، فمنذ فترة اقترح السيد ظريف إقامة مجمع للحوار الإقليمي".

وكان وزير الخارجية الإيراني رد، الإثنين، على تصريحات ترامب بشأن منع إيران من امتلاك السلاح النووي، قائلا إن المرشد الإيراني علي خامنئي "أصدر منذ أمد بعيد فتوى بحرمة الأسلحة النووية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).