دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أن توقيع معاهدة عدم الاعتداء مع دول الجوار تمهد لبناء الثقة بين إيران وجيرانها، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية القطري في الدوحة، الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال عراقجي إن من شان "آليات مثل مجمع الحوار الإقليمي" في الخليج وتوقيع معاهدة عدم الاعتداء، بناء ثقة متبادلة بين إيران وجيرانها، مشيرا إلى أن الحوار مع دول المنطقة على رأس أولوية بلاده.

وتطرق المسؤول الإيراني إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على طهران قائلا إن إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب ضمان المصالح الوطنية والاقتصادية لكافة دولها.

ورأى عراقجي أن إيران أوفت بجميع التزاماتها في المنطقة ونفذت دورها لضمان الأمن والاستقرار فيها، ووجه رسالة تهديد غير مباشرة لأمريكا وإسرائيل ومن وصفهم بحلفائها بأن عليهم تحمل تداعيات "إجراءاتهم المثيرة للتوتر"، وفقا لإرنا.

ونفى المسؤول الإيراني وجود مفاوضات بين بلاده وأمريكا، بعد أن أكدت إيران قبل أيام عدم موجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن.