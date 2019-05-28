شبكة CNN داخل القبو السري.. صيادو الوثائق يلاحقون نظام الأسد

(CNN)-- أدى تصاعد العنف مؤخراً في آخر محافظة تسيطر عليها المعارضة في سوريا إلى مقتل مئات الأشخاص بينما أجبر الآلاف على الفرار. لقد دمرت الغارات الجوية المدارس والمستشفيات، ومؤخراً، دمرت أيضاً سوقاً في الهواء الطلق ما ترك العشرات من المصابين.

وتعتقد المنظمات الدولية أن بعض هذه الضربات الجوية قد استهدفت عن قصد مواقع مدنية، الأمر الذي قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، وهذه واحدة فقط من الهجمات الكثيرة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع السوري على مدار الأعوام الثمانية الماضية.

مراسلة شبكة CNN جمانة كرادشة وفريقها حصلوا على فرصة نادرة للوصول إلى عملية سرية من قبل مجموعة من المحققين الذين خاطروا بحياتهم لجمع أدلة على جرائم حرب مزعومة ارتكبها نظام الأسد.

