تفاعل واسع على "تويتر" مع صورة لوصول طائرة أميرية قطرية إلى السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد موقع تويتر تفاعلا واسعا، الإثنين والثلاثاء، بعد تداول صورة لوصول طائرة أميرية قطرية إلى مطار جدة في السعودية.

وقال الصحفي السعودي ورئيس تحرير موقع "independent عربية”، عضوان الأحمري: "وصول طائرة قطرية تتبع للأسطول الأميري إلى جدة السعودية قبل أكثر من ساعة من الآن، حسب أحد برامج الطيران الشهيرة. ويأتي وصول الطائرة دون معرفة تفاصيل إضافية قبل ٤٨ ساعة من القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز".

من جانبه، نشر الصحفي الأردني، جمال الريان، والذي يعمل لدى قناة الجزيرة القطرية، تغريدة قال فيها: "لأوّل مرّة منذ الحصار.. طائرة أميرية قطرية تهبط في مطار جدة قبل ٤٨ ساعة من القمة الخليجية الطارئة واعلام قطر ترفرف في السعودية".

وقال مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث، جمال السويدي، عبر صفحته على نفس الموقع: " يقال أن طائره أميرية قطرية لأول مره تهبط في مطار جدة الدولي؟".

يذكر أنه لا يمكن لـCNN أن تتأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقدها في مدينة مكة السعودية في 30 مايو/أيار.