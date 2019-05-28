البيت الأبيض: كوشنر يجري زيارة للقدس وعاصمتين عربيتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، سيزور عمان والرباط والقدس في 31 مايو/أيار الجاري.

وأكد البيت الأبيض أن كوشنر والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبيلت، والمبعوث الخاص لإيران، برايان هوك، سيجرون زيارة إلى عمان والرباط والقدس في 31 من الشهر الجاري.

وسيسافر كوشنر بعد ذلك إلى مونترو ثم إلى لندن لينضم إلى الوفد الرئاسي الأمريكي الذي سيزور بريطانيا في وقت لاحق.

يذكر أن هذه الزيارة ستأتي في وقت يترقب فيه العالم عن الإعلان عن الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط (صفقة القرن) في ورشة عمل اقتصادية من المزمع عقدها في البحرين الشهر المقبل.