القوات الإضافية التي أرسلتها أمريكا تتمركز في السعودية وقطر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، باتريك شاناهان، أن بلاده لم تلحظ تغييرا في السلوك الإيراني خلال الأيام الماضية، رغم الضغوطات والتهديدات، وكشف عن موقع القوات الإضافية التي أرسلتها واشنطن إلى الخليج.

وقال شاناهان: "لا أرى تغييرا في السلوك الإيراني، أعتقد أن الوضع لا يزال متوترا"، على حد تعبيره.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة قائلا إن إيران تشكل تهديدا كبيرا وأشار إلى أنه لا يرى أي تغيير في ذلك.

وكشف شاناهان أن القوات الإضافية التي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نيتها إرسالها إلى المنطقة تتمركز في السعودية وقطر.