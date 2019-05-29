أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفضت إيران اتهامات مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، لها بالوقوف خلف الهجمات "التخريبية" التي استهدفت 4 سفن تجارية في المياه الاقتصادية الإماراتية منتصف الشهر الجاري، ووصفتها بـ"السخيفة".

ووجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بولتون ومن وصفه بـ"الفريق ب" بمحاولة توريط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرب مع إيران، وفقا لقناة Press TV الرسمية.

وكان قد قال بولتون إن هجوم الفجيرة ناجم عن "ألغام بحرية"، مشيرا إلى أن وقوف إيران خلف هذه العملية شبه مؤكد، وذلك في تصريحات أدلى بها من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتعرضت 4 سفن تجارية لعملية "تخريبية" في المياه الاقتصادية الإماراتية في 12 مايو/أيار الجاري، وتجري أبوظبي تحقيقا في الحادثة إلى جانب فرنسا وأمريكا.

وكان قد قال وزير الشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، في وقت سابق، إن التحقيقات جارية لتحديد من يقف خلف العملية، دون أن يكشف عن هويته.