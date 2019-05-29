العاهل الأردني يلتقي كوشنر ويبحث معه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بكبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، في العاصمة الأردنية، عمان، الأربعاء.

وقال الديوان الملكي الأردني في تغريدة عبر موقعه الرمسي على موقع تويتر إن الملك عبدالله الثاني التقى بكوشنر وتباحثا بالمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأكد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين الذي ضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ويأتي هذا اللقاء قبل شهر من الإعلان عن الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن" خلال ورشة "السلام من أجل الازدهار" الاقتصادية في البحرين.