دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت السفارة السعودية في الإمارات، الأربعاء، بيانا ردت فيه على تغريدات نشرتها الشيخة هند القاسمي وما وصفته بـ"التذمر" الوارد حول محاولة صديقتها الأمريكية الحصول على تأشيرة زيارة للمملكة، موضحة عددا من النقاط.

وقالت السفارة في بيانها: "الشيخة هند بنت فيصل القاسمي الموقرة، تحية طيبة ودعواتنا بعمرة مقبولة لكم ولجميع المعتمرين في هذا الشهر الكريم، بخصوص تغريداتكم المتضمنة تذمركم من التعامل مع صديقتكم الأمريكية التي تقدمت للحصول على تأشيرة زيارة للمملكة، وما ذكرتهم أنها واجهته، فمما يسوء السفارة في أبوظبي وجميع ممثليها في المملكة في الخارج، أن يستاء أي مراجع لها من الخدمات المقدمة.."

وأضاف البيان: "ولكننا بعد مراجعة الأقسام كافة، وتسجيلات الكاميرات، نفيد بما يلي: 1 -السيدة الأمريكية راجعت السفارة للمرة الأولى يوم الثلاثاء 28 مايو في التاسعة صباحا قبل بدء الدوام الرسمي وطلب منها العودة إن رغبت في وقت الدوام.. 2- عادت في الساعة العاشرة وخمس دقائق واستقبلها الموظف المختص واستلم جوازها وغادرة السفارة في الساعة 11ص، عادت السيدة في الساعة 2:50 ظهرا وغادرت السفارة الساعة 3:10 بعد عشرين دقيقة ممهورا بالتأشيرة، وهو ما يحدث مع جميع طلبات التأشيرات المقدمة للسفارة التي يتم إنجازها في ذات اليوم طالما كانت مستوفية الشروط.."

واردفت السفارة السعودية في بيانها: "3- فيما يتعلق بمنع دخولها بسبب عدم وجود سيدة، فهذا غير صحيح والقسم القنصلي يستقبل الجميع، سادة وسيدات، في الوقت المخصص للمراجعين وأس زيارة للقسم تبين ذلك بوضوح.."، لافتة إلى أنه "ومع تقبلنا للنقد الهادف إلا أننا نتمنى أن يكون مبنيا على معلومات صحيحة.."

وكانت الشيخة هند قالت في تغريدة لها على صفحتها بتويتر: "تخيلوا.. صديقتي الأمريكية تفرفر من قنصلية السعودية الى السفارة من الصباح ويقولون لها تعالي غدا.. طيب إنتوا فاتحين ليش ننتظر؟ ثم عذرهم ما في سيدة تتعاملين معاها بس رجال! ظنكم الأمريكية لو رجل أو سيدة تختم على الورقة؟! أنا أرفض الواسطات و الأساليب الملتويه - هنالك نظام- ليش ما يطبق؟"