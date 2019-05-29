بعد اتصال بين ترامب وأردوغان.. تركيا تفرج عن فيزيائي أمريكي لدى ناسا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أفرجت السلطات التركية عن الفيزيائي الأمريكي العامل في وكالة ناسا، سيركان غولغ، الأربعاء، وفقا للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس.

وقد اعتقل غولغ في يوليو/تموز من عام 2016، بعد اتهامه بالتعامل مع حركة فتح الله غولن بعد الانقلاب الفاشل في تركيا، وقد صدر حكم بسجنه لمدة 7 سنوات ونصف في سبتمبر/أيلول من عام 2018، قبل أن تخفض محكمة تركية مدة سجن المواطن الأمريكي إلى 5 سنوات.

وكان قد أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، لكن البيت الأبيض لم يذكر أن الرجلين تحدثا عن غولغ.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانان حول الاتصال الذي جمع ترامب بأردوغان وقال إن الرئيسين ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها رفع نسبة التبادل التجاري وقرار ترامب بخفض الرسوم الجمركية على الحديد التركي من 50% إلى 25%، بالإضافة إلى قضية شراء أنقرة لمنظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية.

وأعلن البيت الأبيض في بيانه أن الرئيسين قررا استكمال مباحثاتهما في قمة "مجموعة العشرين" والمزمع عقدها في مدينة أوساكا اليابانية الشهر المقبل.