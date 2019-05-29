أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألغت الخطوط الجوية السودانية رحلات داخلية وخارجية، في أول أيام الإضراب الذي سيمتد ليومين وسيشمل شركات القطاعين الخاص والعام في البلاد.

وقالت شركة توزيع الكهرباء في السودان إن نسبة نجاح اليوم الأول من الإضراب وصلت إلى 85 % رغم العنف والتخويف واستراتيجية الترهيب والتهديدات التي صدرت عن قوات النظام السابق.

وأعلنت نقابة الأطباء السودانيين أن 50 مستشفى ومركز صحي سجلوا أسماءهم في الإضراب.

وقال المحامي الحقوقي، نبيل أديب، لـCNN إنه يأمل بأن يقود الإضراب الناجح لنجاح المفاوضات وذلك في إشارة إن المحادثات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.