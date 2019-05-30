دبي ، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل عدد من الزعماء والقادة العرب إلى مدينة مكة للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي دعا لها العاهل السعودي الملك سلمان بن بعد العزيز، ويشارك في القمة الطارئة نحو 13 رئيسا عربيا فيما يشارك في القمة أيضا 6 مسؤولين آخرين على مستوى رؤساء الوزراء.

وتأتي تلك القمة التي يتبعها قمة أخرى خليجية، بالإضافة إلى قمة ثالثة لدول منظمة التعاون الإسلامي تعقد، الجمعة، بعدما تعرضت ناقلات نفط سعودية وإماراتية لهجمات في الخليج، وتأمل السعودية من خلال القمتين أن تبعث برسالة قوية إلى إيران مفادها أن القوى الإقليمية ستدافع عن مصالحها من أي تهديد.

واتهمت السعودية إيران بالضلوع في تلك الهجمات والتي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن والموالية لطهران المسؤولية عنها.

وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، قال إنه من المرجح أن تكون الهجمات التي وقعت ضد ناقلات النفط الإماراتية أمام إمارة الفجيرة في الخليج العربي هذا الشهر، قد تمت باستخدام ألغام بحرية استخدمت من قبل إيران، في الوقت الذي تنفي إيران أي ضلوع لها في الأمر.

ودعا العاهل السعودي الملك سلمان أمير قطر لحضور قمتي مكة، الأمر الذي قد يعد تطورًا في ملف العلاقات بين البلدين والتي شهدت قطيعة كاملة منذ عامين، وقالت قطر إن رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني سيحضر الاجتماعات، ليصبح أكبر مسؤول قطري يزور المملكة منذ بدء الخلاف.

وكتب الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، في مقال رأي نشره موقع قناة العربية الإلكتروني، إنه من المرجح أن يناقش زعماء القمة أفضل السبل لتجنب الحرب، وأضاف أن القمتين الخليجية والعربية ستتناولان تدخل إيران في شؤون الدول العربية.