دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، إن نحو أكثر من 1300 مدني في سوريا والعراق قتلوا بالخطأ في الغارات التي نفذها التحالف، وذلك في الفترة من أغسطس آب 2014 وحتى أبريل نيسان 2019.

وأوضح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان له، أن قواته نفذت نحو أكثر من 34 ألف غارة جوية في تلك الفترة، مؤكدًا التزامه بكافة القوانين الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة التي تضمن حماية المدنيين.

وشكك التحالف في صحة بعض التقارير التي ترجع مقتل آلاف المدنيين في تلك الغارات الجوية، مشيرًا إلى أن التحالف يجري تحقيقات موسعة في كافة الحالات التي ثبت فيها مقتل مدنيين بالخطأ في تلك الغارات، لافتاً إلى أن هناك 111 حالة ادعاء بوقوع قتلى آخرين بين صفوف المدنيين لكنها لازالت قيد التحقيق.

وأعلن التحالف الذي تأسس في عام 2014 بمشاركة نحو أكثر من 70 دولة نجاحه في تحرير 110 ألف كيلومتر كان يسيطر عليها التنظيم مما يعني تحرير ما يتجاوز 7.7 مليون شخص كانوا يعيشون تحت حكم تنظيم داعش.