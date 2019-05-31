دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم الإعلامي السوري، فيصل القاسم، الجمعة، تحالف "حركات المقاومة مع إيران"، متسائلا: "كيف تتحالف حركات المقاومة مع العدو الذي يحتل 4 عواصم ضد من يحتل عاصمة"؟

جاء ذلك في تغريدة للقاسم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "من يحتل 4 عواصم عربية لا يمكن أن يحرر القدس من إسرائيل.. من يذبح السوريين واليمنيين والعراقيين واللبنانيين لا يمكن أن ينصر الفلسطينيين.. من ينهب ثروات العراق وسوريا واليمن لا يمكن أن يبني فلسطين.. كيف تتحالف حركات المقاومة مع العدو الذي يحتل٤عواصم ضد من يحتل عاصمة.. أهذه مقاومة أم مقاولة".

من جهته علق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، على تغريدة فيصل القاسم ناشرا مقطع فيديو عن "يوم القدس العالمي" على صفحته بتويتر ذاكرا تغريدة الإعلامي السوري.

وقال أدرعي في تغريدة منفصلة: " في الوقت الذي تحارب فيه إيران العالم العربي تختار المنظمات الإرهابية في المنطقة حماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة وحزب الله في لبنان احياء ما يسمى بيوم القدس العالمي أي الإيراني في فعاليات متنوعة تشكل اعترافًا بولائهم المطلق لأيديولوجية وطريقة إيران الشيعية.. نحو القدس".