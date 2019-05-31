أمير الكويت: الخلاف عصف بدول دول مجلس التعاون ويجب وضع حد له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ناشد أمير دولة الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دول مجلس التعاون الخلیجي بأن تضع حدًا للخلاف الذي عصف بھا وأضر بمصالحھا وصدع وحدة موقفھا، حسبما ورد في كلمته أمام الاجتماع الطارئ دول مجلس التعاون والذي عقد في مكة مساء الجمعة.

وقال أمير دولة الكويت، حسبما نشرت وكالة الانباء الكويتية الرسمية، إن "التطورات المتسارعة في المنطقة تستدعي استشعار ما يحيط بدول الخليج من مخاطر وتحديات تستوجب الوحدة"، مؤكدًا أن الدول الخليجية بدون تلك الوحدة لن تكون قادرة على منح الأمل والتفاؤل للشعوب الخليجية التي أرهقها الخلاف، كما أنها لن تكون قادرة على مواجهة تحدياتها، على حد وصفه.

وشارك الشيخ صباح الأحمد في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين التي عقدتا في مكة مساء الخميس، بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك على خلفية الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط سعودية وإماراتية قبل أسابيع، بالإضافة إلى هجمات بطائرات بدون طيار على منشآت نفطية سعودية، واتهمت السعودية إيران بالضلوع في تلك الهجمات، فيما أعلنت ميلشيات الحوثي الموالية لإيران مسؤوليتها عنها.

وكان أمير دولة الكويت قد شارك وسيطًا في مفاوضات قبل أشهر لإنهاء الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين والتي بدأت قبل نحو عامين وأسفرت عن مقاطعة كاملة من جانب تلك الدول بالإضافة إلى مصر لدولة قطر، والتي تتهمها المجموعة الرباعية بتمويل الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية.