دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف محمد عبدالسلام، الناطق باسم الحوثي، إن انعقاد القمة العربية والخليجية في مدينة مكة المكرمة بـالـ"جرأة على الله وإمعانا في التدليس" على حد تعبيره.

وأضاف عبدالسلام وفقا لما نقله تلفزيون المسيرة التابع للحوثي: "إن بيان القمة العربية جاء معبرا عن توجه السعودية دون مراعاة مقام المشاركين كما أوضح رئيس العراق بينما بقية القادة العرب صمتوا".

وتابع المتحدث قائلا: "البيان أحادي الجانب سلطوي ملكي تم إخراجه بواجهة عربية كذبا وزورا، وانعقاد القمة في مكة جرأة على الله وإمعانا في التدليس.. لن يفت من عضد اليمن بيانات هزيلة ولن يتخلى عن حقه في الدفاع عن النفس أيا كانت التحديات ولن ينفع السعودية ما تحدثه من ضجيج".

ويذكر أن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية قرأ البيان الختامي للقمة، وجاء فيه: "إدانة الأعمال التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية، وما قامت به من أعمال تخريبية طالت السفن في المياه الإقليمية لدولة الإمارات".

وأضاف أن "الدول العربية تسعى إلى استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، والسبيل الحقيقي والوحيد لذلك إنما يتحقق باحترام جميع الدول في المنطقة لمبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها"، معتبرا أن "سلوك إيران في المنطقة ينافي تلك المبادئ ويقوض مقتضيات الثقة وبالتالي يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم تهديدا مباشرا وخطيرا".