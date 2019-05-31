دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداده للذهاب إلى المملكة العربية السعودية إذا غيرت حكومة الرياض من سياستها، على حد تعبيره، فيما وصف الدول الخليجية الداعمة لما يعرف بصفقة القرن بالخائنة للعالم الإسلامي.

وأضاف ظريف، في حوار مع قناة العالم الإيرانية، أن بلاده منفتحة على دول الخليج "لكن ثلاث دول اختارت طريقًا خطرًا"، حسبما قال.

وفيما يتعلق بالحديث الدائر حول اتفاقية سلام محتملة بين دول عربية وإسرائيل، فيما بات يعرف باسم صفقة القرن، اعتبر ظريف أن هذه الصفقة تسعى إلى القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنها ستفشل بسبب مقاومة الفلسطينيين.

ووصف وزير الخارجية الإيراني ما قال عنه إنها دول في الخليج تتعاون لفرض صفقة القرن، واتهمهم بـ"خيانة العالم الإسلامي"، قائلاً " ما يؤسف أن عددا من دول منطقة الخليج تتعاون لفرض هذا الأمر وكلهم أمل أن أمريكا ستحميهم في مقابل خيانتهم للعالم الإسلامي، وهذا التصور باطل"، على حد وصفه.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى عقد قمتين عربية وخليجية طارئتين بالإضافة إلى قمة دول مجلس التعاون الإسلامي العادية في مدينة مكة وذلك بعد اتهامات الرياض لطهران بالضلوع في هجمات استهدفت ناقلات نفط سعودية وإماراتية في الخليج، ومن المرجح أن يكون ملف التدخلات الإيرانية على أولوية ملفات القمم الثلاث.

وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، قد قال في وقت سابق، إنه من المرجح أن تكون إيران هي الضالعة في الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط الإيرانية قبل أسابيع، وفي الوقت الذي تنفي فيه إيران ذلك، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية الموالية لإيران مسؤوليتها عن الهجمات.