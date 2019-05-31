تداول فيديو مصافحة بين محمد بن سلمان ورئيس وزراء قطر على هامش القمة

شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مصافحة بين ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء قطر، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني.

لقطة المصافحة التي تداولها النشطاء تأتي على هامش اجتماع القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مكة، مساء الخميس، حيث حضر الشيخ عبدالله آل ثاني القمم نيابة عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل رئيس وزراء قطر رسميا في قصر الصفا في مكة.

ويذكر أن القمم التي تستضيفها المملكة تأتي قبل أيام قليلة على الذكرى الثانية للمقاطعة التي أعلنتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر ضد قطر، في يونيو/ حزيران، والتي تصفها الدوحة بـ"الحصار".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من تعليقات على هذه المشاهد: